Netflix drosselt Serien-Streaming in ganz Europa

Schlechte Nachricht für alle Serienjunkies, die in Zeiten von Corona auf Unterhaltung durch den Fernseher gehofft haben: Streaming-Gigant Netflix wird seine Verbindungen drosseln, um die Netze zu entlasten.

Dieser Aufwand steckt hinter der Bildqualität

Aus Sorgen, die verstärkte Nutzung von Video-Streamingdiensten könnten in der Corona-Krise das Internet verstopfen, hat sich die EU-Kommissar Thierry Breton mit einer Bitte direkt an "Netflix" gewandt. Der Marktführer reagierte nun mit der Ankündigung, für 30 Tage die Datenmengen in seinem Video-Streamingdienst in ganz Europa zu drosseln.Netflix-Kunden könnten ihre Lieblingsshows aber weiterhin in "guter Qualität" erleben, versichert das Unternehmen. Allerdings soll sich der Datenverbrauch durch die eingeleiteten Maßnahmen um rund 25 Prozent reduzieren.Der EU-Kommissar hatte am Donnerstag den zweiten Tag in Folge mit Netflix-Chef Reed Hastings gesprochen. Am Vortag hatte Breton ihm unter anderem vorgeschlagen, die Bildqualität bei starker Auslastung automatisch von HD- auf Standard-Auflösung runterzuschrauben.Bei einer höheren Bildauflösung gibt es ein schärferes Bild, weil mehr Pixel dargestellt werden. Dafür werden aber auch mehr Daten übertragen. Netflix empfiehlt für HD (High Definition) eine Internet-Geschwindigkeit von fünf Megabit pro Sekunde, während es bei Standard-Auflösung drei Megabit pro Sekunde sind.Einen richtig großen Sprung gibt es dann aber bei dem noch besseren Utra-HD-Format: Hier empfiehlt Netflix 25 Megabit pro Sekunde. Die Ultra-HD-Qualität gibt es dabei nur in den teureren Tarifmodellen von Netflix.