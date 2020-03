Wiener Familie mit Corona infiziert; Klasse isoliert

Eine dreiköpfige Familie aus Wien – eine Mutter und ihre beiden Söhne – haben sich mit Corona infiziert. Die Schulklasse eines Burschen wird nun isoliert.

Die dreiköpfige Familie hatte bei einer Veranstaltung im Mulhouse, einer Stadt im Dreiländereck Frankreich-Deutschland-Schweiz, teilgenommen, wie Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien, am frühen Freitagnachmittag erklärte.Nach der Rückkehr traten bei einem der beiden Kinder Symptome auf. Nach dem positiven Corona-Testergebnis wird die Klasse des Burschen, der das Lycée Francais in Wien besucht, vom Rest der Schule abgesondert bzw. vom Unterricht befreit und in Heimquarantäne geschickt.Wie sich herausstellte, gab es bereits mehrere bestätigte Infektionen mit SARS-Cov-2 von anderen Teilnehmern der Veranstaltung in Ostfrankreich.Im Laufe dieser Woche wurden bereits mehrere Wiener Schulen wegen einer Corona-Infektion von Schülern geschlossen.