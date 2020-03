Coronavirus fordert zwei weitere Todesopfer in NÖ

In Niederösterreich hat das Coronavirus zwei weitere Todesopfer gefordert. Zwei Männer (61, 63) starben.

In Niederösterreich forderte das Coronavirus am Sonntagabend zwei weitere Todesopfer. Laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding starben ein 63- und ein 61-Jähriger im Universitätsklinikum St. Pölten bzw. im Landesklinikum Melk.Beide Männer litten laut dem Sprecher an Grunderkrankungen. In niederösterreichischen Krankenhäusern gibt es mittlerweile 21 Covid-19-Tote.