Zweiter Coronavirus-Todesfall in Italien

In Italien sind bereits zwei am Coronavirus erkrankte Menschen gestorben. Beim zweiten Todesfall handelt es sich um eine Frau aus der Lombardei, berichte italienische Medien.

Im Zuge des Coronavirus-Ausbruchs in Norditalien sind dort bereits zwei Menschen verstorben. Samstagfrüh war bekannt geworden, dass ein 78-Jähriger aus der Region Veneto in der Nacht auf Samstag gestorben sei, auch seine Frau befinde sich in kritischem Zustand.Inzwischen berichten italienische Medien, dass am Samstagmorgen auch eine zweite Person, eine Frau aus der Lombardei, verstorben sei. Die beiden Toten sind die ersten Europäer, die am Coronavirus gestorben sind.Die Zahl der Coronavirus-Erkrankten in Italien ist inzwischen auf 27 angestiegen. Jener 38-Jährige, der sich am Freitag in kritischem Zustand befand, ist inzwischen stabil, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Er hatte sich Anfang des Monats bei einem Freund angesteckt, der aus China gekommen war. In weiterer Folge steckte der 38-Jährige auch seine schwangere Frau an.Mehrere hundert Menschen, mit denen die Erkrankten in den vergangenen Wochen in Kontakt waren, wurden bereits unter Quarantäne gesetzt, berichtete Premierminister Giuseppe Conte am Freitag in Brüssel. Tausende weitere in den betroffenen Gemeinden – vor allem in der Region Lombardei – wurden von den Gesundheitsbehörden angewiesen, ihre Häuser nicht zu verlassen.