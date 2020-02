Coronavirus trifft Konzert von Skandal-Rapperin Loredana

Wegen eines Verbots von Großveranstaltungen muss die Schweizer Star-Rapperin Loredana Zefi einen Auftritt abblasen.

Die Rapperin Loredana (24) hätte diesen Samstag im Club Rinora4 in der Schweiz auftreten sollen. Das Coronavirus kommt ihrer Show nun in die Quere. Grund dafür ist der Entscheid des Schweizer Bundesrats, bis zum 15. März alle Großveranstaltungen zu verbieten.Dies teilte Lori, die am Freitag an den Swiss Music Awards ihren ersten Schweizer TV-Auftritt hatte und den Award für "Best Breaking Act" abstaubte, ihren Fans am Samstagmittag in ihrer Instagram-Story mit."Es wäre nicht richtig, nur 1000 reinzulassen""Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, müssen in der Schweiz alle Veranstaltungen, die über 1000 Personen fassen, abgesagt werden. Aus dem Grund müssen wir leider unsere Show im Rinora absagen", so die Rapperin.Weiter erklärt sie: "Es wäre nicht richtig, in einen Club, in den 3000 Leute reinpassen, nur 1000 Stück hereinzulassen. Das macht dann für den Club kein Sinn und ich möchte meine Fans nicht enttäuschen." Sie verspricht zudem, einen neuen Termin zu finden.Die Rapperin und ihr älterer Bruder sollen ein Ehepaar aus dem Kanton Wallis umgerechnet fast 800.000 Euro abgeknöpft haben: "Ich wurde betrogen, erpresst, genötigt und bedroht", sagte Petra Z. im Jahr 2019 Zudem verkam ein Loredana-Konzert Ende 2019 in Oberösterreich zur Farce. Der Auftritt der gebürtigen Schweizerin war für 23 Uhr geplant, auf der Bühne stand die Rapperin aber tatsächlich erst um halb zwei Uhr früh. Zweieinhalb Stunden hatte sie ihre Fans warten lassen