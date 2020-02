Crash: Lenker (21) riss Loch in Wohnzimmer-Wand

Und plötzlich stand ein Auto beinahe im Wohnzimmer! Ein junger Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck krachte mit seinem Auto in ein Wohnhaus in Straßwalchen.

Mit Notarzt ins Spital gebracht

Durch einen lauten Knall wurde eine Familie aus Straßwalchen (Salzburg), nur wenige Kilometer von der OÖ-Grenze entfernt, in der Nacht auf Sonntag geweckt.Als sie um drei Uhr in der Früh nachschauen gingen, "parkte" beinahe ein Auto in ihrem Wohnzimmer. Ein junger Lenker (21) aus dem Bezirk Vöcklabruck war kurz zuvor gegen die Hausmauer gekracht.Dabei entstand ein rund ein Quadratmeter großes Loch. Der 21-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und musste von den Feuerwehrmännern aus dem Auto befreit werden.Er erlitt an den Beinen sowie am Kopf schwere Verletzungen. Der Notarzt brachte ihn ins Uniklinikum nach Salzburg.Die Bewohner, die im ersten Stock schliefen, kamen mit dem Schrecken davon. Das Loch wurde vorübergehend mit Holzbrettern geschlossen.Die genaue Unfallursache muss von den Polizisten noch ermittelt werden.