Dacia zeigt Spring Electric Concept

Dacia hat mit dem Spring Electric Concept einen Ausblick auf sein erstes Elektroauto gegeben.

Zukünftig soll es auch ein Elektroauto bei Dacia geben, mit dem Spring Electric Concept hat man jetzt einen ersten Ausblick gegeben.Das Design wirkt sehr modern und ist ganz im Stil der aktuellen Modelle gehalten. So sollte es am Weg in die Serie auch kaum noch Änderungen geben und ein Marktstart könnte bald erfolgen.Frische Farben runden den positiven optischen Eindruck weiter ab. Um den Preis niedrig zu halten, wird man auf große Batterien verzichten.Leider hat Dacia noch keine Details verraten, die Reichweite soll aber bei lediglich 200 Kilometern liegen. Damit sind kaum große Touren nötig, für die täglichen Wege in der Stadt sollte es aber reichen.Die Serienversion des Spring Electric Concepts wird Dacia vermutlich frühestens 2021 auf den Markt bringen.Stefan Gruber, autoguru.at