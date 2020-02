Dancing Stars: Was Specki und Schnecki verbindet

Specki oder Schnecki sind die Kosenamen für Norbert Oberhauser während des Trainings zu Dancing Star von seiner Tanzpartnerin für ihn. Welchen Kosenamen er für Sie hat, ist noch nicht ganz raus.

"Vielleicht wird sie von mir Domina genannt"

Fast Food Verbot für Oberhauser

Seit gut zwei Wochen verbringen die Neo-Dancing-Stars ihre Tage mit ihren Profis am ORF Küniglberg. Die Zeit drängt, die Tanzschritte sollten am 6. März (20.15 Uhr, ORF eins) sitzen.besuchte die Paare, um zu testen, wie gut sie sich schon kennen."Catharina nennt mich Specki, wenn sie mich angreift, und Schnecki, wenn ich zu langsam lerne", lacht Norbert Oberhauser (47). "Ich selbst hab noch keinen Spitznamen für sie, vielleicht wird sie aber bald Domina von mir genannt!" Das hört Neuzugang Catharina Malek (29) nicht so gern. "Hin und wieder nennt er mich Hase", das gefällt ihr dann schon besser."Genervt ist Cathy von mir, wenn ich mir auch nach dem zehnten Mal die Schritte nicht merke", ist sich Oberhauser sicher. "O.k., ja, ungeduldig bin ich schon, das muss ich zugeben", gibt sie ihm recht. Im Großen und Ganzen wirken die beiden aber harmonisch, lachen viel und blödeln auch im Training herum.Die Geburtstage des jeweils anderen wissen sie wie aus der Pistole geschossen, und auch das Lieblingsessen (Sushi) kennen sie voneinander. "Nur Fast Food habe ich ihm verboten", grinst die fesche Tänzerin. Fazit – Test bestanden, weitertanzen!