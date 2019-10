Katzenberger freut sich über Nachwuchs

Die Familie Katzenberger hat ein neues Familienmitglied. Auf Instagram teilte Daniela ein süßes Foto.

Endlich kann die Familie Katzenberger wieder lachen! Daniela und ihr Mann haben sich nämlich einen Chihuahua zugelegt. Wie sehr sich die TV-Blondine, Lucas und die kleine Sophia über den Hund freut, zeigen mehrere Bilder, die Daniela auf Instagram teilte. "Wir haben Nachwuchs".Der Name des Hundes ist nicht bekannt. Ihr Ehemann Lucas teilte die Bilder ebenfalls auf seiner Seite. "Schockverliebt", kommentierte er das Posting.Die letzten Monate waren für die Familie alles andere als einfach. Lucas' Vater Costa Cordalis war am 2. Juli an Organversagen gestorben . Er starb im Kreise seiner Familie im Alter von 75 Jahren.