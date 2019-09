Daniela Katzenberger zeigt sich nach Kritik oben ohne

Nachdem sie einige böse Kommentare über sich ergehen lassen musste, zieht Daniela Katzenberger (32) erneut blank und macht ihren Hatern eine Ansage.

Das neueste Instagram-Foto von Daniela Katzenberger sorgte für jede Menge Diskussionen bei den Fans. Viele Follower warfen der Kultblondine vor, zu freizügig zu sein."Es muss immer nackt sein. Warum nur? Ich verstehe das echt nicht" oder "Du schreist nach Aufmerksamkeit. Traurig.", ist unter den Kommentaren zu lesen.Die 32-Jährige präsentiert sich aber gerne auf Instagram von ihrer sexy Seite. Vor allem im Sommer verzichtet die "Katze" gerne auf das eine oder andere Kleidungsstück.Dabei nimmt sich der TV-Reality-Star auch schon einmal selbst aufs Korn. So wie auf einem Bild, auf dem sie ihre XXL-Oberweite an Bord der "Titt-anic" gekonnt in Szene setzt Zwar erhält Daniela Katzenberger für die freizügigen Fotos meist viel Lob, allerdings auch immer wieder heftige Kritik. Und eigentlich äußert sich die 32-Jährige in der Regel dazu nicht. Bis jetzt.Denn diesmal fährt die "Katze" ihre Krallen aus und macht ihren Hatern eine Ansage. Erneut postete sie auf Instagram ein oben-ohne-Foto von sich und schreibt: "Weil's so schön war. Noch mehr lecker Hater-Futter".Statt Kritik oder bösen Kommentaren bekommt Daniela Katzenberger nun jede Menge Zuspruch von ihren Fans. Ihre Follower feiern die 32-Jährige für ihre Reaktion und hoffen, dass die Kultblondine auch weiterhin so bleibt und sich nicht verstellt.Spätestens nach diesem freizügigen Schnappschuss sollte ihren Hatern klar sein, dass sich Daniela sicher nicht vorschreiben lässt, wie sie sich auf Instagram oder anderen Plattformen zu präsentieren hat.