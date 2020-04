Sie wohnt mit Chipmunks unter einem Dach

Die fünf Eichkätzchen-Babys sind nur wenige Wochen alt und ein paar Gramm schwer. Daniela Bachmaier (40) aus Ansfelden zieht "Alvin und die Chipmunks" nun bei sich zu Hause groß.

Alvin wog nur 19 Gramm

Alle paar Stunden ein Fläschchen

Sie heißen Alvin, Simon, Theodore und Eleonore. Besser bekannt sind die singenden Streifenhörnchen aus dem Kino-Kassen-Schlager"Alvin und die Chipmunks".Und jetzt leben die vier süßen Nager sogar in Oberösterreich, genauer gesagt in Ansfelden bei Daniela Bachmaier.Begonnen hat alles vor etwas mehr als zwei Wochen. In Enns (Bez. Linz-Land) waren zwei Eichkätzchen-Babys rund zehn Meter aus einem Nest zu Boden gestürzt. Während ein Nager verstarb, fand der zweite Findling Unterschlupf bei der 40-jährigen Mitarbeiterin der OÖ-Tierrettung (wir berichteten ).Anfangs brachte "Alvin", wie er von seiner Zieh-Mama getauft wurde, nur 19 Gramm auf die Waage und brauchte alle paar Stunden ein Fläschchen."Sein Tagesablauf besteht aus Fressen und Schlafen. In der Nacht muss ich mir einen Wecker stellen, um ihn regelmäßig zu füttern. Eine Mahlzeit entspricht rund einem Milliliter Aufzucht-Milch. Diese wird ihm per Spritze in den Mund verabreicht", so Bachmaier damals zuMittlerweile hat er sich prächtig erholt. Wie im Video zu sehen, genießt er seine täglichen Kuscheleinheiten mit der Pflege-Mama.Die Nagerfamilie im Hause Bachmaier ist diese Woche weiter angewachsen. In Marchtrenk fanden Anrainer ein kleines Brüderpärchen. "Von ihrer Mama fehlte jede Spur. Aufgrund des großen Hungers sind sie schon auf die Menschen zugegangen", so die 40-Jährige, die "Simon" und "Theodore" ebenfalls bei sich aufgenommen hat.Kurz danach kam dann "Eleonore" dazu. Sie wurde von einer Passantin in Rottenegg (Bez. Urfahr-Umgebung) gefunden und bei der Tierrettung abgegeben. "Ihre Augen sind noch verschlossen. Sie ist kaum älter als drei Wochen und noch sehr schwach", so Bachmaier.Der kleine Nager dürfte aus dem Nest gefallen sein.Für die Tierretterin heißt es jetzt in der Nacht wieder alle paar Stunden aufstehen und Fläschchen zubereiten. "An langen, ausgiebigen Schlaf ist auch die nächsten Wochen nicht zu denken. Aber für die Tiere mache ich das gerne", so Bachmaier.Bis die Findlinge dann endgültig ausgewildert werden können, wird es noch einige Zeit dauern.Bis dahin werden "Alvin und die Chipmunks" weiter im Hause Bachmaier herumtoben.