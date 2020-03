Gerettetes Eichkätzchen-Baby heißt jetzt "Alvin"

Der kleine Nager ist in Enns von einem Baum gefallen, wird nun von einer Tierpflegerin aufgepäppelt. Sie tauften ihn Alvin. Er weicht nicht von ihrer Seite.

Findling wiegt nur 19 Gramm

Eng zusammengerollt liegt das Eichhörnchen-Baby in seiner Kuscheldecke bei Daniela Bachmaier (40) aus Ansfelden (Bez. Linz-Land).Der kleine Nager war wie berichtet in Enns (Bez. Linz-Land) aus seinem Nest fast zehn Meter von einem Baum zu Boden gestürzt. Eine Spaziergängerin rettete den Vierbeiner und brachte ihn zur OÖ-Tierrettung.Der Findling, der in Anlehnung an den Kinohit Alvin getauft wurde, ist derzeit noch sehr schwach. Er bringt gerade einmal 19 Gramm auf die Wage und benötigt alle eineinhalb Stunden sein Fläschchen."Sein Tagesablauf besteht aus Fressen und Schlafen. In der Nacht muss ich mir einen Wecker stellen, um ihn regelmäßig zu füttern. Eine Mahlzeit entspricht rund einem Milliliter Aufzucht-Milch. Diese wird ihm per Spritze in den Mund verabreicht", so Bachmaier im-Gespräch.Alvin ist fast ständig an der Seite seiner Pflegerin. "Er wird überall mit hin genommen. Auch wenn wir zu einem Einsatz ausrücken müssen", so Bachmaier.Rund sechs Wochen wird der Nager nun eine intensive Betreuung benötigen. Erst danach wird er sich alleine in einem artgerechten Käfig austoben können, ehe er zu späterer Zeit wieder ausgewildert werden kann."Das werden vermutlich noch ein paar schlaflose Nächte", nimmt es die Tierpflegerin mit Humor. Ihr ist nur wichtig, dass Alvin bald wieder richtig fit ist.