12.12.2019 14:56 Rabl zu FPÖ-Abtrünnigen: "Viel Spaß, alles Gute"

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) macht sich um seine FPÖ keine Sorgen. Bild: Matthias Lauber

In Wien haben drei ehemalige FPÖ-Gemeinderäte eine eigene Partei gegründet, der womöglich auch Heinz-Christian Strache folgen soll. Was sagt man in OÖ dazu?