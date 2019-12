FPÖ Wien spaltet sich – "Allianz für Österreich" kommt

Vor den Medien präsentierten die aus der FPÖ ausgetretenen Abgeordneten den Namen und das Logo ihrer neuen Partei "Allianz für Österreich".

Was ist passiert?

Wie heißt die neue Partei?

Und was ist jetzt mit Strache?

Ausnahmezustand bei den Hauptstadt-Blauen: Die Wiener Abgeordneten Karl Baron, Dietrich Kops und Klaus Handler haben ihre FPÖ-Mitgliedschaft zurückgelegt. Das wurde kurz vor einer Pressekonferenz bekannt, die Baron für 10.30 Uhr im Grand Hotel Wien angesetzt hatte –berichtete vorab.Die Mandatare führten vor Pressevertretern den Umgang der FPÖ mit dem gefallenen Parteichef Heinz-Christian Strache als Hauptgrund für ihre Entscheidung an. "Wir können den Kurs, den die Partei derzeit fährt, nicht mehr mittragen", so Baron. Die FP sei "zu einer Anti-Strache-Partei geworden".Die Gemeinderäte gründen jetzt einen eigenen Klub mit der Bezeichnung "Die Allianz für Österreich". Vor den Medien präsentierten sie bereits das Logo der "DAÖ".Die Bewegung will zur Gemeinderatswahl in Wien antreten. "Das Potential ist groß", ist Baron überzeugt. Und auch das Unterscheidungsmerkmal zur FPÖ sei gegeben: "Wir haben keinen Anti-Strache-Kurs." Die Plakate sind bereits gedruckt, auch die Domain für die Parteiwebsite ist reserviert.Vorab war kolportiert worden, dass Baron für Strache auf sein Mandat verzichten könnte, was dem Ex-FP-Chef die Rückkehr in die Politik ermöglichen würde. Der Klubchef in Spe stellte aber klar, dass er dies derzeit nicht plane: "Das ist Teil der Überlegungen gewesen, war aber nie realistisch." Ein Ziel sei aber, Strache als Spitzenkandidat für die Wien-Wahl 2020 zu gewinnen. Baron würde als Klubchef 12.503,20 Euro verdienen.