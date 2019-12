Heute Startschuss für eigene "Liste Strache"?

In die Causa Strache kommt Bewegung. Der Strache-treue Wiener Gemeinderat Karl Baron gibt heute (12.12.) eine Pressekonferenz. Thema: seine Zukunft. Kann heißen: Er überlässt dem Ex-FPÖ-Chef sein Mandat.

Zukunftsweisende Pressekonferenz

Bündelweise Euro-Geldscheine für Strache

Dienstagabend tagte die erweiterte Landesparteileitung der Wiener FPÖ. Hauptthema: Heinz-Christian Strache. Seitdem herrscht innerhalb der Blauen Ausnahmezustand. Grund: Karl Baron.Er ist einer der letzten Strache-Getreuen in der FPÖ und erhob in der Sitzung schwere Vorwürfe gegen seine (Noch-)Kollegen, soll sie laut "Krone" gar "Verräter" genannt haben. Diesen Sager will FPÖ-General Vilimskyzwar nicht bestätigen, betont aber: "Baron applaudiert hat keiner."Baron selbst ging gestern auf Tauchstation. Dafür war jemand anders aktiv: Gernot Rumpold, einst Haiders "Mann fürs Grobe". Er lud telefonisch zur Pressekonferenz heute über Barons Zukunft ins noble Grand Hotel Wien ein. Details wollte der in der Telekom-Causa wegen Untreue rechtskräftig verurteilte Ex-FPÖ-Werber auf Nachfrage nicht verraten.Wahrscheinlich ist, dass Baron heute die Partei verlässt, sein Mandat zurücklegt. Nachrücker als Gemeinderat: Strache. Das würde dessen Ausschluss aus der FPÖ beschleunigen und wäre der Turbo für eine eigene Liste von Strache bei der Wien-Wahl 2020.Der Webseite ZackZack.at liegt eine brisante Audioaufzeichnung vor. Sie zeigt, wie Strache am 28. Juni 2013 eine braune Sporttasche aus der Kanzlei eines Wiener FPÖ-Rechtsanwalts abholt und zum Parteitag nach Kärnten bringt. Bei einem Stopp schaut sein Fahrer nach, was drin ist – bündelweise in Pakete eingeschweißte Euro-Geldscheine.Hintergrund: Ukrainische Oligarchen sollen der FPÖ 10 Millionen Euro gezahlt haben, damit ein ihnen genehmer Mann ins Parlament kommt. Das passierte auch – und ist bei uns straffrei.