Daran erkennst du, ob er Mr. Right sein könnte

Fragst du dich, ob du gerade eine große Liebe oder sogar die Liebe deines Lebens datest? Diese 8 Anzeichen könnten auf Mr. Right hindeuten.

Die Frage, die man sich im Laufe einer jeden Beziehung wohl irgendwann stellt: Ist das die Liebe meines Lebens oder hat sie langfristiges Potenzial? Einen sicheren Beweis gibt es natürlich nie. Acht Anzeichen weisen jedoch darauf hin, dass es sich um Seelenverwandtschaft handeln könnte. Das merkst du es an deinem eigenen Verhalten.Wir wissen, dass wir alle nicht perfekt sind. Irgendwann, wenn die rosa Brille weg ist, sieht man die Ecken und Kanten des anderen.Es gibt die Liebe, die dann vergeht und dadurch abgeschwächt wird, bei der man sich mit der Zeit leicht genervt von Eigenschaften oder Angewohnheiten des anderen fühlt. Bei einer großen Liebe möchte man auch diese Macken nicht ändern. Immerhin geht es um das Gesamtpaket des Menschen.Bei dieser Person kannst du sein wie du bist - ganz ohne Filter in der Kommunikation. Du bist sowohl ehrlich zu dir selbst als auch zu ihr. Das Vertrauen, das du fühlst, ist kein erzwungenes. Du machst dir keine Gedanken darüber, was er über dich denken könnte. Diese Offenheit beruht auf gegenseitig.Möchtest du Kinder, er nicht? Erträumst du dir ein Leben im urbanen Zentrum und er möchte aufs Land? Du hast zwei Hunde und er mag keine Haustiere? So schön es ist im Moment zu leben: Zukunfstpanung ist etwas, das sich leider nach einiger Zeit nicht vermeiden lässt. Zumindest ein gemeinsamer Nenner muss als Basis vorhanden sein, damit etwas langfristig eine Chance hat.Du verliebst dich jeden Tag aufs Neue in ihn. Die Gefühle werden gerade mit dem Alltag noch intensiver als in der Anfangsphase des Kennenlernens. Wenn du glücklich bist und in dir ruhend, wenn du ihn ansiehst, ist das ein gutes Zeichen.Zu einer erfüllten Beziehung gehören auch "gute" Auseinandersetzungen. Dafür ist entscheidend, WIE ihr miteinander streitet. Kompromissberetischaft, Bemühen um Streitschlichtung, die Argumente des anderen zu akzeptieren und nicht gerade heraus Dinge zu sagen, von denen man weiß, dass sie den anderen verletzen, bilden die Basis für gesundes Konfliktmanagement. Das zeigt auch, dass keine Egos miteinander konkurrieren.Auch das ist ein entscheidender Punkt. Und diese sexuelle Chemie und die erotische Anziehungskraft bleiben auch nach längerer Zeit erhalten.Nach der Schmetterlings-Phase sollte sich eine innere Ruhe einstellen, ein abwärts, nicht aufwärts fließender Strom, wie es eine amerikanische Psychologin beschreibt.Es herrscht keine co-abhängige Struktur in der Beziehung, wo einer oder beide Partner ihre Unabhängigkeit verlieren. Ihr behandelt euch mit Respekt und Hingabe.