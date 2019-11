Darum feiert Twitter diese Wissenschaftlerin

Die Wissenschaftlerin Rita J. King hat vor zig Jahren ein Glitzerkleid zu einem Vortrag getragen – und wird dafür nun auf Twitter mit Lob überschüttet.

Die Zukunftsforscherin Rita J. King hat beim Ausmisten ihres Schrankes vor ein paar Tagen ein Paillettenkleid gefunden. Dieses Kleid trug die Amerikanerin für eine Rede am 19. November 2011 an einem NASA-Event für Studentinnen und Studenten. Das Kleid war eine Antwort auf einen Brief, den sie vor acht Jahren von ein paar jungen Mädchen erhalten hatte.In diesem Brief baten die Mädchen Rita J. King darum, etwas Funkelndes zu ihrer Veranstaltung zu tragen, weil sie glauben wollten, dass Wissenschaftlerinnen auch funkelnd sein können. "Ich habe dann das glitzerndste Kleid getragen, das ich finden konnte", sagte sie in einem Interview mit"Buzzfeed News". Normalerweise würde sie kein mit Pailletten besticktes Kleid an eine NASA-Veranstaltung tragen, aber sie fand die Anfrage der Mädchen wichtig und wollte zeigen, dass sie sie gehört hat.Der Tweet der Forscherin hat viel Zuspruch erhalten und wurde inzwischen knapp 40.000 Mal geliket. Nun tauschen sich über 5.000 Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter über die Kleidung von Frauen am Arbeitsplatz aus.Userin Katie schreibt zu Rita J. Kings Tweet: "Das ist so wichtig. Du zeigst jungen Mädchen, dass sie nicht zwischen ihren Interessen und ihrer Identität entscheiden müssen. Wissenschaft ist für alle da. Ich danke dir!"Userin Joana berichtet von ihrer eigenen Erfahrung: Jahrelang musste sie sich blöde Kommentare anhören, wenn sie hohe Schuhe im Büro trug. "Wir präsentieren uns, wie wir wollen. Mit oder ohne Lippenstift", findet sie.Twitter-User Thomas bedankt sich bei Rita J. King: "Menschen wie du inspirieren andere auf eine Art und Weise, wie ich es nie schaffen würde. Danke, dass du so großartig bist!"Und User Jack schließt mit einem Gedicht ab: "Twinkle, twinkle Rita King – Ich hoffe du weißt, was du bringst – Du erfüllst die NASA-Träume junger Mädchen – Mit deinen funkelnden Twitter-Memes."