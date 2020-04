Darum musst du dich vor den Banken-Mails fürchten

Aktuell werden die E-Mail-Postfächer der Österreicher von Banken-Nachrichten überschwemmt. Doch die Nachrichten dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

"Achtung, aktuell kursieren betrügerische E-Mails von ELBA-Raiffeisen", warnt die Arbeiterkammer. Konsumenten werden darin aufgefordert, unbedingt Sicherheits-Updates durchzuführen, damit das Konto nicht deaktiviert wird. Arbeiterkammer-Konsumentenschützer Christian Prantner: "Es geht einzig um Datenklau! Banken versenden keine E-Mails!"Außerdem werden Nutzer in den Mails aufgerufen, "unbedingt den Push-TAN-Dienst vollständig aktivieren, um eine Deaktivierung zu vermeiden", so Prantner. In einer E-Mail, die Bankkunde Martin Maier erhalten hatte, stand im Betreff sogar: "Coronavirus: Was ich als Raiffeisen-Kunde jetzt wissen muss". Es handelt sich um sogenannte Phishing-E-Mails, die sich zumeist auf angeblich notwendige "Sicherheits-Updates" beim Konto, aber auch auf aktuelle Ereignisse wie Corona beziehen.Kriminelle wollen Kunden Kontodaten herauslocken, um ihr Konto abzuräumen. Die angegebene Bank-Webadresse in der E-Mail sieht der echten Bank-Homepage oft täuschend ähnlich – wird aber von Betrügeren betrieben. "Wer seine Daten auf der betrügerischen Website eingibt, dem werden illegal Zahlungen vom Konto abgebucht", so Prantner."Die Opfer von Phishing-Attacken müssen nicht für den Schaden haften, wenn keine Fahrlässigkeit vorliegt. Dann haftet nämlich die Bank. Achtung, Banken lehnen die Haftung regelmäßig mit dem Hinweis ab, dass der Kunde grob fahrlässig gehandelt hat – dann bleibt der geprellte Kunde auf dem Schaden sitzen!", warnt der Arbeiterkammer-Experte.Banken senden Ihnen keine E-Mail oder SMS, mit denen Sie diese auffordern, eine Website aufzurufen und sich auf dieser mit Ihren persönlichen Zugangsdaten anzumelden (und gegebenenfalls aus einer unbekannten Quelle eine vermeintliche Sicherheits-App zu installieren).Die Inhalte der gefälschten Nachrichten nennen einen Grund, etwa aktuelle Gesetzesänderungen. Demnach ist es angeblich notwendig, dass Sie Ihre persönlichen Daten und Zugangsdaten auf einer Website überprüfen und/oder ein Programm installieren müssen.Die gefälschte Nachrichten verlinken auf eine Website, die nicht zur Bank gehört. Das sehen Sie in der Adressleiste Ihres Webbrowsers, die Sie über die tatsächlich aufgerufene Website informiert.Die Anrede der Nachrichten ist mit "Sehr geehrter Kunde" unpersönlich gehalten. Banken benennen ihre KundInnen direkt beim Namen.Als Absender scheint zumeist eine Bank auf. Die dazugehörige E-Mailadresse gehört zumeist jedoch einem Dritten.Die AK erklärt Schritt für Schritt anschaulich, an welchen Merkmalen Sie Phishing-E-Mails erkennen. Alle Infos unter wien.arbeiterkammer.at