Darum solltest du NICHT jeden Tag joggen gehen

Bewegung ist wichtig um gesund zu bleiben. Dennoch kann man es damit auch übertreiben. Hier erfährst du vier Gründe, warum du nicht täglich joggen gehen solltest.

Nicht übertreiben

Es ist auch in Zeiten von Quarantäne und Heim-Isolation wichtig, sich ausreichend zu bewegen. Viele Menschen entdecken daher das tägliche Joggen für sich. Doch es gibt auch Meinungen, wonach das tägliche Laufen für den Körper kontraproduktiv sein kann.Durch tägliches Ausdauertraining kann es passieren, dass du Muskelmasse abbaust. Wenn du zu viel Ausdauersport machst und nicht ausreichend Kalorien zu dir nimmst, holt sich der Körper die Energie anderswo. Konkret greift er auf Proteine in den Muskeln zurück. Die Folge: Muskelabbau.Ein weiterer unerwünschter Effekt kann in Form von Heißhungerattacken auftreten. Tägliches Ausdauertraining kann dazu führen, dass der Körper unter Stress steht und dieser sich Fettreserven anbauen will. Dies lässt er dich in Form von 'Fressattacken' wissen.Bei falscher Erwartungshaltung, kann es zu Frustration kommen. Speziell dann, wenn du dir vom täglichen Training zu viele sichtbare Erfolge erhoffst, und diese nicht verzeichnest, wirkt sich das negativ auf deine Psyche aus.Eigentlich soll regelmäßiges Training dazu führen, dass man gesund bleibt. Joggen ist eine hervorragende Möglichkeit, auf lange Sicht gesehen agil und fit zu bleiben. Dennoch könnte bei einer körperlichen Überbelastung das genaue Gegenteil eintreten. Steht der Körper unter Stress, ist er anfälliger für Krankheitserreger. Und gerade das sollte in Zeiten von Corona nicht unterschätzt werden.Unterm Strich wissen geübte Hobby-Sportler, was sie ihrem Körper zumuten können. Für weniger trainierte Menschen gilt jedoch, dass es mit dem Workout nicht übertrieben werden sollte.