Dieses 7-Minuten-Workout macht dich auch zu Hause fit

Damit unser Bewegungsapparat auch in Zeiten von Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen nicht einrostet, gibt es das 7-Minuten-Workout - ganz ohne Geräte.

Was ist das 7-Minuten-Workout eigentlich?

So funktioniert das Training

Die eigenen vier Wände sollen so wenig wie möglich verlassen werden. Das mag im ersten Augenblick vielleicht gar nicht so schlimm klingen. Aber wenn wir uns in den nächsten Tagen nur noch vom Bett zum Homeoffice am Computer und nach getaner Arbeiter weiter auf die Couch bewegen, werden unsere Muskeln und damit unser gesamter Bewegungsapparat sehr bald darunter leiden.Damit dies nicht passiert und ihr auch zu Hause fit bleibt, stellen wir euch an dieser Stelle das sogenannte "7-Minuten-Workout" vor. Ein Fitness-Programm, das ganz einfach zu Hause absolviert werden kann. Man benötigt lediglich das eigene Körpergewicht, einen Stuhl, eine freie Wand und idealerweise eine Stoppuhr.Entwickelt wurde es von den Sportwissenschaftlern Chris Jordan und Brett Klika vom Human Performance Institute in Orlando. Ihre Mission: Ein Training schaffen, dass mit minimalem Input den maximalen Output bringt. Für Bodyweight-Training braucht es - wie der Name schon sagt - keine Geräte. Die Version von Jordan und Klika umfasst zwölf Übungen, die in einer festen Reihenfolge absolviert werden. Durch die Kombination von Cardio- und Kraftübungen wird der komplette Körper innerhalb kürzester Zeit trainiert.Insgesamt besteht das 7-Minuten-Training aus zwölf unterschiedlichen Fitnessübungen, die in einer ganz bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden.1. Hampelmann2. Wandsitz3. Liegestütze4. Crunches5. Step-up auf Stuhl6. Kniebeugen7. Trizeps-Dips8. Unterarmstütz9. Kniehebelauf10. Ausfallschritte11. Liegestütze mit Rotation12. Seitlicher UnterarmstützJede Übung dauert 30 Sekunden. Zwischen den Übungen hat man zehn Sekunden Pause für den Wechsel.