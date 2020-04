Das ändert sich ab sofort beim Einkaufen bei Lidl

Ab 7. April ist es in allen Lidl-Filialen nun möglich, bis zu 50 Euro bargeldlos und ohne PIN zu bezahlen. Das kontaktlose Zahlen entlaste die Kassazonen.

Das bargeldlose Bezahlen an der Supermarkt-Kassa ist eine der Empfehlungen der Bundesregierung, um die Ansteckung in der Corona-Krise so gut wie möglich weiter einzudämmen.Lidl hat mit heute die Kassasysteme in allen Filialen entsprechend aktualisiert und bietet Kunden ab sofort die Möglichkeit, in allen Filialen Beträge bis zu 50 Euro kontaktlos und ohne PIN zu bezahlen."Bitte nutzen Sie diese praktische Möglichkeit und leisten Sie einen Beitrag, die Kurve weiter flach zu halten", so der Appell von Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung.Es gehe nicht nur darum, dass kein Bargeld berührt werden müsse, "kontaktloses Zahlen ist schneller und entlastet so die Kassazonen im Hinblick auf anstehende Kunden."Insgesamt ist der fortlaufende Höchstbetrag, der in verschiedenen Geschäften ohne PIN bezahlt werden kann, seitens der Finanzdienstleister auf 125 EUR begrenzt.