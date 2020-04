Diese Geldstrafe wartet auf den Moped-Raser

Das Video zur Verfolgungsjagd ist in aller Munde. Ein 16-Jähriger flüchtete am Samstag mit seinem Moped vor der Polizei - mit dieser Summe wird er jetzt abgestraft.

Erst floh er mit bis zu 110 Sachen vor der Polizei, raste sogar einem nachlaufenden Polizisten in Schlangenlinien mit seiner nicht zugelassenen Aprilia über ein Feld davon. Dann touchierte er auch noch den Streifenwagen und demolierte die linke Fahrzeugseite.Ein 16-Jähriger lieferte sich am Wochenende in Mondsee (Bez. Vöcklabruck) eine ordentliche Verfolgungsjagd mit der Polizei.Teile davon gibt's oben im Video.Die nur scheinbar lustige Aktion hat jetzt aber eine teures Nachspiel für den Burschen. Denn er wurde wie bereits berichtet wegen mehrer Verwaltungsübertretungen bei der BH Vöcklabruck angezeigt. Wieerfuhr, kommt auf den 16-Jährigen eine saftige Geldstrafe zu. Die Höhe laut BH in diesem Fall: 600 Euro!Und so kommt die Summe zusammen:: Weil ihn die Polizei mehrmals versuchte anzuhalten, der Bursch aber alle Anhalteversuche ignorierte, muss er laut BHzahlen (der Strafrahmen wäre bis zu 726 Euro)● Fürgibt's in diesem FallStrafe (Strafrahmen: bis zu 5.000 Euro): Weil das Fahrzeug aufgemotzt war, werden im konkreten Fallfällig. (Strafrahmen: bis zu 5.000 Euro).: Weil der 16-Jährige so ein schnelles Fahrzeug eigentlich gar nicht fahren dürfte, sindzu zahlen (Strafrahmen: bis zu 2.180 Euro).Nachmachen lohnt sich dann eher nicht so..