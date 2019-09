Das "Heute" Bullshit-Bingo zur Nationalratswahl 2019

Wählen gehen, Mittagessen, am Nachmittag den Fernseher einschalten und irgendwann schlafen gehen? Ist dir zu langweilig? Mit unserem Bullshit-Bingo wird's lustiger!

"Heute" Bullshit-Bingo

Und so geht's

"Erste Hochrechnung", "Prognose", "Auszählungsgrad", "Wahlkarten",.. Jeder der schon einmal eine österreichische Wahl im Fernsehen mitverfolgt hat, kennt das. Immer gleiche Phrasen, der gleiche grobe Ablauf.Da helfen auch die Politikerinnen und Politiker wenig, die sich am Wahlabend erwartungsgemäß mit Koalitionsansagen zurückhalten und sich artig bei den Wählern bedanken werden.Um die ganze Sache etwas lustiger zu gestalten, haben wir für unsere Leser diesmal ein Bullshit-Bingo zur Nationalratswahl 2019 zusammengestellt. as "Heute" Bullshit-Bingo gibt's hier als PDF-Download zum Ausdrucken .. und hier als Bild:Kommt eine der oben angeführten Phrasen/Aussagen/Verhaltensweisen während des Wahltages so oder so ähnlich im TV vor, darf sie angekreuzt werden. Vier Kreuze in einer Reihe, Spalte oder Diagonale bedeuten „Bingo".