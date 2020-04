Ohje! Der erste Corona-Dating-Trend ist da

Mit "Coronazoning" gibt es nun den ersten Dating-Trend, der durch ein Virus ausgelöst wurde. Was für ein Erfolg!

Das Coronavirus beeinflusst sämtliche Bereiche des Alltags. Natürlich ist auch das Dating-Leben nicht davon ausgenommen. Eine besonders gemeine Nebenwirkung des Virus ist ein neuer Dating-Trend. Dieser nennt sich "Coronazoning".Wer auf Tinder, Bumble und Co. unterwegs ist, ist dem Phänomen bestimmt schon begegnet, möglicherweise ohne es zu wissen. Der Begriff setzt sich aus "Friendzoning" und "Corona" zusammen.Dabei geschieht Folgendes: Ihr tauscht euch über Interessen und den Alltag aus, besprecht auch die aktuelle Situation und wie nett es jetzt wäre, gemeinsam an einem Ort zu sein. Sobald du jedoch auf ein mögliches Treffen nach Corona ansprichst, bekommst du keine Antwort mehr. Das Gegenüber sieht dich nur als Isolations-Zeitvertreib und hat an einem wirklichen Kennenlernen kein Interesse.Wenn er sich nicht (über ein oberflächliches "Wie geht es dir?" hinaus) wissen möchte, wie es dir wirklich geht, dich aber bejammert und zudem Mitleid und Trost erwartet, dann scheinst du "coronazoned" zu werden. Ein weiteres Anzeichen ist, dass dein Cat-Content ihn mehr zu interessieren scheint, weil er auf einen Zeitvertreib aus ist und die Langeweile mit Smalltalk zu überbrücken versucht. Außerdem kann auch die Uhrzeit ein Indiz sein: Er scheint nur zwischen 12 und 18 Uhr aktiv zu sein, weil jetzt so viel Tageszeit da ist, die nicht anders genutzt werden kann und abends wiederum die "noch wach"-Nachrichten für einen Booty Call leider ausfallen.Solange einer nicht mehr will und beide die Konversation als Zeitvertreib sehen, ist es völlig in Ordnung. Wenn du jedoch etwas Ernstes suchst, solltest du das kommunizieren und gegebenfalls den Kontakt abbrechen. Denn das ist selbst unter den Umständen von sozialer Isolation eine reine Zeitverschwendung. Währenddessen könntest du dich mit jemandem unterhalten, der wirkliches Interesse an dir zeigt.