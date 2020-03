Das ist die Paris Hilton der Generation Z

Tana Mongeau ist eine der größten Influencerinnen der heutigen Jugend und tritt mit ihrem Online-Fame in die Fußstapfen ihres eigenen Idols.

Die Youtuberin Tana Mongeau ist die Paris Hilton der Gen Z.Im Alter von 21 Jahren ist sie eine der größten Berühmtheiten ihrer Generation. Bekannt wurde sie durch die Videoplattform Youtube.Auf ihrem Kanal finden sich Formate wie "Storytimes". Inzwischen hat sie auch eine eigene MTV-Reality-Show. Ihr provokativer Lebensstil mit Skandalen und Kontroversen (s. Trennung von Jake Paul, wieberichtete) gefällt den jungen Fans vor allem wegen der inszenierten Authentizität.Paris Hilton fungiert dabei als ihre Mentorin. Erst vor wenigen Tagen posteten die beiden ein gemeinsames Video auf dem Kanal der Hotelerbin, Unternehmerin und Ur-Influencerin:Doch so einiges unterscheidet die zwei Influencer. Im Gegensatz zu Paris hatte Tana sich ihren Status ohne eine gewinnbringende Umgebung aufgebaut. Die Herkunft der neuen Paris war nicht ganz so glamourös wie die ihres Vorbildes. Tana wurde nicht in ein luxuriöses Leben hineingeboren, bloggte über ihr chaotisches Familienleben und die Ausbrüche ihres verrückten Vaters.Sie brach die High School ab und lebte bei ihren Eltern in Las Vegas, bevor sie begann mit Youtube Geld zu verdienen. Als sie es sich leisten konnte, zog sie im Alter von 16 Jahren von zuhause aus.Das ist vielleicht auch die Geschichte, die ihre Follower auch lieber hören wollen. Denn es ist die eines sozialen Aufstieges mithilfe von sozialen Medien. Sie passt als deren Idol besser in die heutige Zeit, als eine zweite Paris Hilton getan hätte. Jetzt hat sie mehr als fünf Millionen Follower, thront am Times Square, gewann den "Creator of the Year"-Award und wird als Hollywood-It-Girl verehrt und gehasst. Ihr Coachella Outfit wurde der am meisten gegooglete Celebrity Look des Jahres 2019.Was sie mit ihrer Mentorin verbindet, ist die Reduktion der öffentlichen Person auf einen Charakter, den sie selbst geschaffen haben. Über die Vergleiche mit ihrem Idol fühle sie sich sehr geehrt, wie sie gegenüber dem Insider betont.