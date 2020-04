Das ist neu bei der Huawei Watch GT 2e

Gleichzeitig mit den neuen Smartphones der P40-Reihe hat Huawei auch die neue Smartwatch GT 2e vorgestellt. Die Uhr bekam ein neues Design verpasst.

Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group, hat kürzlich nicht nur die neuen P40-Handys, sondern auch die neue Huawei-Smartwatch präsentiert. Die Huawei Watch GT 2e gibt es als Unisex-Modell mit neuen Design, das sich offenbar an eine jüngere Zielgruppe richtet. Wie die Vorgänger soll die Watch zwei Wochen Akkulaufzeit bieten.Die Watch bietet mittlerweile über 100 verschiedene Sportmodi. Zu den bisherigen 15 Modi, die Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Indoor-Workout umfassen, gibt es jetzt 85 weitere Modi wie HipHop-Dance, Klettern oder auch Surfen, die aufgezeichnet werden können. Die Smartwatch erkennt automatisch, wenn Workouts begonnen werden, und startet den entsprechenden Modus. Dabei kann die Uhr sechs verschiedene Trainingsarten erkennen.Außerdem ist die Smartwatch in der Lage, mehr Satelliten zu suchen, um eine genauere Information über Standort und zurückgelegter Strecke zu geben. Weiters erinnert ein Warnton daran, sich zu bewegen, wenn der Nutzer über eine Stunde nicht aktiv war. Diese Funktion kann in der Huawei Health Care App gesteuert werden. Äußerlich kommt bei der Uhr TPU-Material und ein 1,39-Zoll-AMOLED-Touch-Display (454 x 454 Px) zum Einsatz. Die Bedienknöpfe zeigen sich nun abgeflachter und rechteckiger.Über die Smartwatch ist es durch eingebaute Lautsprecher und Mikrofone möglich, Anrufe direkt anzunehmen, Musik zu hören oder Benachrichtigungen für SMS, E-Mail, Kalender und soziale Medien zu empfangen. Eine Spezialfunktion ermöglicht auch eine Kamerasteuerung des Smartphones. Gleich wie beim Vorgängermodell werden Stress und Schlaf getrackt. Neu ist eine Energiesparfunktion, die die Batterieleistung anpasst. Der Preis beträgt im Vorverkauf bis 19. April 2020 170 Euro.