Das kannst du beim Pillen-Schlucken falsch machen

So unterschiedlich die Medikamente sind, so unterschiedlich ist auch die Einnahme. Manchmal ist es notwendig, die Medizin vor dem Essen, während des Essens oder nach dem Essen einzunehmen.Steht auf der Verpackungsbeilage etwa, dass die Tabletten vor dem Essen einzunehmen ist, so spricht man von einem Zeitraum von etwa einer halben Stunde bis Stunde vor der Mahlzeit. Die Bezeichnung "nüchtern" hat natürlich nichts mit Alkohol zu tun, sondern meint viel eher "auf nüchternen Magen".Was für manche Medikamente notwendig ist, ist bei anderen kontraproduktiv. Wenn du Arzneimittel während des Essens schlucken sollst, kannst du dies entweder zwischen zwei Bissen tun. Du kannst freilich aber auch warten, bis du den letzten Bissen zu dir genommen hast. Der Effekt ist der gleiche: Denn der Speisebrei schützt die empfindliche Magenschleimhaut vor möglichen Schäden des Medikaments.Ordnet der Arzt an, ein Medikament nach dem Essen einzunehmen, so solltest du mindestens zwei Stunden warten, bis du zur Medizin greifst. Denn so wird ausgeschlossen, dass Lebensmittel die Wirkstoffaufnahme stören. Das ist auch der Grund, weswegen du Medikamente "auf nüchternen Magen" ausschließlich mit Wasser zu dir nehmen sollst. Denn Fruchtsäfte könnten genau so ein Störfaktor sein. Alkohol ist sowie tabu.