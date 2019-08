Das kommt bei Herzogin Meghan auf den Teller

Herzogin Meghan lässt sich nicht nur von ihren royalen Köchen kulinarisch verwöhnen, sondern greift auch gerne mal selbst zur Kochschürze.

Herzogin Meghan (38) schwingt im Hause Sussex auch mal selbst den Kochlöffel!



Ja, richtig gelesen, die Royal-Lady versorgt ihre Jungs regelmäßig mit köstlichen Speisen. Doch was isst die ehemalige Suits-Darstellerin eigentlich so?



Nur Obst und Gemüse?



Immerhin hat sie schon seit Jahren eine Mega-Figur und scheint kein Problem damit zu haben, ihr Gewicht zu halten. Ob wohl nur Obst und Gemüse auf dem Teller der 38-Jährigen landen?



So viel sei schon mal verraten: Es darf tatsächlich auch mal deftig und fettig sein! Was bei der Herzogin auf den Tisch kommt, erfährst du im Video.







