Das passiert, wenn du den Laptop nur zuklappst

Statt den Laptop herunterzufahren und auszuschalten, schließen viele Nutzer einfach nur den Deckel. Das hat Auswirkungen auf die Funktionalität.

Entweder aus Gewohnheit, oder weil es schnell gehen muss: Viele Laptop-Nutzer fahren ihr Gerät nicht ordentlich herunter, sondern klappen den Laptop einfach zu. "Techbook" hat nun einen Experten – Andreas Habermehl, Geschäftsführer Technik und Berufsbildung beim Zentralverband der Deutschen Elektro-und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) – befragt, ob dies problematisch sein kann.Die Antwort: Kaputt geht der Laptop dadurch nicht. Denn wird ein Laptop zugeklappt, versetzt er sich in den Stand-by-Modus. Allerdings bedeutet das, dass der Laptop auch weiter den Akku belastet, weil er Energie benötigt. Doch nicht nur der Akku ist betroffen, auch die Leistung, da ausgeführt Programme am Laptop nicht von selbst geschlossen und Hintergrundprozesse nicht gestoppt werden."Geöffnete Programme benötigen allerdings Rechnerkapazitäten und verlangsamen das System", sagt Habermehl. Wer also will, dass der Akku fit und der Laptop schnell bleibt, sollte ihn herunterfahren und erst nach dem Ausschalten zuklappen. Nur dann werden alle Programme geschlossen und der Akku wird nicht weiter belastet."Techbook" hat auch noch einen Tipp parat: Moderne Geräte können sich geöffnete Programme auch beim Herunterfahren merken und beim nächsten Start wieder ausführen – und sich so einstellen lassen, dass sie beim Zuklappen selbst herunterfahren. Das funktioniert über die Energieoptionen unter dem Menüpunkt "Auswählen, was beim Zuklappen des Computers geschehen soll".