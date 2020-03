Das perfekte Rezept zum Kochen in Quarantäne

Dieser Kichererbsen-Quinoa-Eintopf lässt sich einfach zubereiten – und die Zutaten halten sich lange Zeit zu Hause.

Zum Einkaufen gehen wir derzeit wegen Corona so selten wie möglich. Viele Österreicher dürfen, weil sei einer Risikogruppe angehören, ihre Wohnungen überhaupt nicht verlassen und müssen in Quarantäne bleiben. Weil Nudeln, Bohnen und Reis irgendwann langweilig werden, haben wir hier das Rezept für einen köstlichen Eintopf mit Quinoa und Kichererbsen zusammengestellt.Dessen Bestandteile halten im Vorratsschrank (fast) ewig und auch der Eintopf kann nach dem Kochen mehrere Tage gekühlt aufbewahrt werden.1 Dose Tomaten (250g Abtropfgewicht)1 Dose Kokosmilch (400ml)1 Dose Kichererbsen gegart (300g Abtropfgewicht)500g festkochende Kartoffeln400g Tiefkühl-Blattspinat100g Tomatenmark (= ca. eine halbe Tube)1-3 Knoblauchzehen2EL Paprikapulver edelsüß2EL Currypulver2TL Kurkuma gemahlen2TL Kümmel gemahlen1-2TL Koriandersamen gemahlen1/2 TL Muskatnuss gemahlenSalz+Pfeffer nach Beliebenoptional 1TL CayennepfefferDen Spinat zum Antauen rauslegen. Kartoffeln waschen und in Würfel schneiden, dann vorkochen. Währenddessen die Kokosmilch, Tomatenstücke, Tomatenmark, gepresste Knoblauchzehen und alle Gewürze außer Salz und Pfeffer in einem Topf mit ca. einer Tasse Wasser vermengen und aufkochen lassen. Sobald die Kartoffeln bissfest gekocht sind hinzufügen, salzen und pfeffern und umrühren. Für eine viertel Stunde bei kleiner Hitze köcheln lassen.Quinoa + 1-2 Tassen Wasser hinzufügen und gut umrühren. Ca. für 30 Minuten köcheln lassen und immer wieder umrühren damit der Quinoa nicht am Boden kleben bleibt und anbrennt.Kichererbsen in einem Sieb gut waschen und dann hinzufügen, umrühren und für 15 Minuten köcheln lassen. Spinat untermengen, weitere 10-15 zugedeckt ziehen lassen. Et voilá!Das ergibt 6 Portionen und hält sich ca. 5 Tage im Kühlschrank.