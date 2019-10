Das Programm zum Nationalfeiertag 2019 am Heldenplatz

Das Bundesheer tritt diesmal mit deutlich abgespeckten Programm am Nationalfeiertag am Heldenplatz an. Aber auch abseits der Leistungsschau gibt es viel zu erkunden.

Den Anfang macht am 26. Oktober um 9 Uhr dieam Äußeren Burgtor durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und weiteren Mitgliedern der Bundesregierung. Anschließend findet gegen 10.30 dieder Rekruten des Österreichischen Bundesheeres auf dem Heldenplatz statt.Die Leistungsschau des Bundesheeres steht heuer unter dem wenig optimistischen Motto "Was wir heute noch können, was wir morgen nicht mehr können". Eine Budgettabelle in der im Vorfeld ausgehändigten Programm-Broschüre spricht eine deutliche Sprache: Das Bundesheer fordert deutlich mehr Geld und Personal.Die "dynamischen Vorführungen" des Bundesheeres beginnen am Heldenplatz um 12 Uhr. Bis 17 Uhr ist hier – trotz Geldnot und abgespecktem Programm – für Unterhaltung gesorgt.Währenddessen könnenim Rahmen eines Tags der offenen Tür besichtigt werden.Bundespräsident Van der Bellen und seine First Lady Doris Schmidauer laden ab 12 Uhr zum Rundgang durch ihre Staatsräumlichkeiten ein.Am nahen Ballhausplatz bitten Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Ministerin Ines Stilling in das. Dort hast du die Möglichkeit, die Repräsentationsräume und die dort gezeigten Kunstwerke zu besichtigen.Imkannst du dich zudem von Experten zur Nutzung des Digitalen Amtes beraten und auch deine persönliche Handy-Signatur freischalten lassen. Zwei, "100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich" und "Ziviltechnikerinnen gestalten Zukunft" runden das Programm ab.Die Ausweich-Räumlichkeiten dessind sogar schon ab 10 Uhr und somit parallel zur großen Angelobung des Bundesheeres geöffnet. Hier kannst du ein Foto am Rednerpult des Nationalrats von dir machen lassen. Imwarten Nationalratsabgeordnete aller Fraktionen auf Gesprächspartner.Um 15 Uhr wird dann das "Österreich-Fest" imgestartet. Dort wird Martin Grubinger mit seinem Percussive Planet Ensemble auftreten.Ein besonderes Highlight erwartet Besucher im: Erstmals seit 1996 ist die über 1.000 Jahre alte, originalewieder in Österreich ausgestellt. Diese wird normalerweise im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München aufbewahrt.