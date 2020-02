Das sind die 10 teuersten Sneakers der Welt

Welche Sneakers-Sammlerstücke gerade richtig viel Geld einbringen? Die US-Site StockX hat die Top 10.

Die amerikanische Verkaufs- und Shoppingsite StockX bringt Verkäufer und Käufer von Sneakers auf der ganzen Welt miteinander in Kontakt. Das System: Die Verkäufer setzten einen Preis fest. Auch die Käufer machen ein Gebot, irgendwann trifft man sich in der Mitte – oder auch nicht.StockX prüft derweil die Modelle, dass sie echt und ungetragen sind und kümmert sich um den Versand. Nebenbei veröffentlicht die Site jedes Jahr eine Rangliste jener Sneakers-Sammlerstücke, die auf StockX aktuell am teuersten sind.