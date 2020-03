Das sind die besten Corona-Memes im Netz

Mit Humor gegen die Krise: Bei all den schlechten Nachrichten, die uns derzeit erreichen, brauchen wir auch mal ein bisschen Ablenkung und Spaß. Und die sozialen Medien haben da die lustigsten Antworten parat.

Die Corona-Krise stellt uns alle vor eine große Herausforderung. Um nicht verrückt zu werden, brauchen wir eine Portion Humor, um dem Stress und allen Unsicherheiten entgegenwirken zu können.Egal ob Klopapier, Quarantäne oder Home-Office: Das Netz lacht über das Virus und die aktuellen Zustände mit folgenden Memes:In Zeiten von Corona kann uns anscheinend nur noch Chuck Norris retten.Und wer braucht da noch die Olympischen Spiele? Auch so kann man sich zu Hause beschäftigen.Da freuen sich sogar die Kinder wieder auf die Schule.So würde das berühmte Beatles-Cover vom "Abbey Road"-Album wohl heute aussehen:Wer kann sich noch an den Film "Jumanji" erinnern?Für alle Leute, die im Home Office arbeiten, empfehlen Experten, den Arbeitsalltag auch zu Hause nachzuahmen. Du beginnst am besten mit dem Weg in die Arbeit.Und so sehen wir nach vier Wochen in Isolation aus:Auch für Drogendealer stellt die Corona-Krise eine Herausforderung dar.Die Einbrecher haben es auch nicht leicht.