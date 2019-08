Das sind die Technik-Sieger 2019

Die besten Handys, die besten Kopf- und Ohrhörer, TV-Geräte, Lautsprecher, Kameras & Co.: Auch heuer haben Experten von 61 Technik-Magazinen aus 29 europäischen Ländern ihre Jahressieger gekürt.

Das beste Handy

Kamera des Jahres

Die Fachjournalisten der Expert Imaging and Sound Association alias EISA haben geurteilt und insgesamt 72 Geräte mit den begehrten EISA Awards ausgezeichnet. Eine Auswahl.Das Huawei P30 Pro ist das beste Handy 2019/20. Spitze beim Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Xiaomi Redmi Note 7.Bei Ohrhörern sowie Kopfhörern mit Geräuschunterdrückunghaben die JBL Reflect Flow bzw. die Sony WH-1000XM3 die Nase vorn. Den besten Mobil-Lautsprecher steuert LG mit dem XBOOM Go PK7, den Top-E-Roller Xiaomi mit dem Mi Scooter Pro bei.Best of Dashcam: Alpine DVR-F800PRO.Punkten konnten etwa LG 65SM9010 (Smart TV), Philips 55OLED804 (Preis-Leistung OLED-TVs), BenQ CinePrime W5700 (Pro jektor), Denon AVRX2600H (AV Receiver) und Pioneer UDPLX500 (Disc-Player)."Kamera des Jahres" wird die spiegellose Vollformat-Cam Nikon Z 6, der Hit bei den Kompakten ist die Sony Cyber-shot RX100 VI (Nachfolger VII schon zu haben!).Gewinner: KEF LSX (Wireless-Boxen), ELAC Navis ARB-51 (Aktivboxen), Marantz Melody X (Compact Stereo) und Naim Audio Mu-so 2 (All-in-One) (red)