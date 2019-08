Vor 55 ' Das sollten Sie bei allergischen Schocks tun

Ein Wespenstich kann für Allergiker lebensbedrohlich enden. (Symbolbild) Bild: Kein Anbieter/iStock

Ein Stich reicht schon aus und plötzlich schwillt der Hals zu. Was nun tun? "Heute" und das "Rote Kreuz OÖ" sagen Ihnen, wie Sie in solchen Fällen am besten reagieren.