So glamourös erscheinen Stars als Hochzeitsgäste

Margot Robbie, Beyoncé und Nina Dobrev haben eines gemeinsam: Sie sehen als Trauzeugen, Brautjungfern und Hochzeitsgäste umwerfend aus.

Sowohl als Trauzeugen oder Brautjungfern als auch als Hochzeitsgäste machen die Stars immer eine gute Figur. So kommen Beyoncé, Jennifer Lopez, Margot Robbie, Nina Dobrev, Kate Hudgens, Rachel Bilson,, Jennifer Lawrence und Meghan Markle perfekt gestylt zu den Hochzeiten ihrer Freunde.Nina Dobrev besuchte die Hochzeit von Schauspieler Miles Teller und dessen Freundin, dem Model Keleigh Sperry, in Hawaii. Auf dem ersten, oberen Bild aus der Reihe ist der "Vampire Diaries"-Star mit "Big Little Lies"-Schauspielerin Shailene Woodley zu sehen. Nina trägt dabei ein Kleid aus flließendem Stoff, und wie die anderen keine Schuhe. Ihr auffallender Ohrbehang ist die ideale Ergänzung.Die Schauspielerin besucht im Juni diesen Jahres die Hochzeit ihrer Freundin Kimberly Daugherty, die Autorin und Schauspielerin ist, in Kalifornien. Sie ist als eine der fünf Brautjungfern geladen. Alle tragen sie das gleiche lila-graue Kleid.Charlie von Straubenzees Hochzeit ist nach der Trauung von Lady Dianas Nichte Celia McCorquodale die zweite Hochzeit, auf der Meghan nach ihrer eigenen gastiert. Bei letzterer trägt sie ein Kleid von Oscar de la Renta, das mehr kostete als ihr zweites Brautkleid.Normalerweise gelten diverse Rottöne als No-Go bei einer Hochzeit. Margot Robbie zeigt bei der Hochzeit eines Freundes in Australien jedoch, wie man die Farbe tragen kann.Gisele Bündchen im Beach LookGiseles Schwester Rafaela heiratete am Valentinstag vergangenen Jahres in Costa Rica. Der Strandkulisse entsprechend waren die Hochzeitsgäste im Beach Look gekleidet. Gisele trug ein bodenlanges, blaues Kleid mit tiefem Rückenausschnitt.Auf Wunsch der Braut, Haileys Schwester, kamen die Brautjungfern in Schwarz.Wenn Rap-Mogul Lawrence-Parker in New Oreans heiratet, dürfen Beyoncé und Jay Z nicht fehlen. Beide stylisch gekleidet, Jay Z im Smoking, Beyoncé in einem zartpfirsichfarbenem, kurzen Kleid.Jennifer LopezIn ihrer Rolle als Trauzeugin war JLo in Begleitung ihres Freundes Aelx Rodriguez Gast bei der Hochzeit von der Milliardärstochter Sophie Lasry. Die Sängerin kam in einem petrolfarbenen Kleid und goldenen Schmuckstücken.Als Cassie Coane, Creative Director der Luxusuhrenmarke "Gomelsky" und einge gute Freundin der Zwillinge, in New York zu einer Hochzeit lud, kamen die modebewussten Schwestern im Boho-Look zur Trauung.Die Schauspielerin war Trauzeugin der Kostümdesignerin Gelareh Khalioun, die auch für Rachels Serie Hart of Dixie Looks kreiert und erschien zu den Feierlichkeiten in einem figurbetonten, nude-farbenen Off-Shoulder-Kleid. (GA)