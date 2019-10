Das war der erste Tag der Wiener Game City

Die Game City öffnete Freitag ihre Tore. Noch bis Sonntag sind im Wiener Rathaus bei freiem Eintritt aktuelle Gaming- und Hardware-Highlights zu sehen.

Wien stellt die neuesten Games im Rathaus vor

Ein besonderes Highlight des ersten Game-City-Tags war die feierliche offizielle Eröffnung im Beisein von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Tausende Gaming-Fans sorgten zudem gleich zum Start der mittlerweile dreizehnten Ausgabe der Game City für ein fulminantes Fest der begeisterten Community.Der Auftakt auf der Game-City-Bühne erfolgte mit Publikumsspielen der A1 eSport League Austria und stimmte damit auf weitere spannende eSport-Wettbewerbe, darunter auch das Finale der eSports-Schulmeisterschaft, ein. Fulminantes Bühnenhighlight war die offizielle Eröffnung der Game City um 15 Uhr, die ganz unter dem diesjährigen Motto "Verbindet!" stand.Getreu dem Motto zeigte die niederösterreichische Marktgemeinde Gaming, "Städtepartner" der Game City, dass sich Moderne und Tradition bestens verbinden lassen und sorgte mit den "Ötscherplattler Kids" und der "Kuhli-Musi" für beste Unterhaltung.Der erste Messetag ist gleichzeitig der Schultag, den viele Schüler mit der Möglichkeit nutzten, die neuesten Gaming-Highlights anzutesten und von den umfassenden Angeboten an der Game City zu profitieren. So konnten die Schüler unter anderem in der wienXtra-Kinderzone aktuelle Spiele und Konsolen testen, ihre Freunde im spielerischen Wettkampf herausfordern und an spannenden spielpädagogischen Workshops teilnehmen.Die Fachtagung FROG bot mit "FROG@school: Gender Reality?" und "FROG@school: Skill Reality?" gleich zwei speziell für Schüler konzipierte Programmpunkte. Ein besonderes Highlight des Schultages war die "Game City Tour von Schüler_innen für Schüler_innen": Schüler der Fachrichtung Gamedesign der HTL Spengergasse boten persönliche Einblicke in die Welt der Spieleentwicklung.Mit der "Langen Nacht der Game City powered by AK Young" machte die Game City am Eröffnungstag noch bis 24 Uhr die Nacht zum Tag. Am Samstag startet ab 13 Uhr beim Wiener MuseumsQuartier die beliebte Cosplay Parade mit zahlreichen Lieblingscharakteren aus der Welt der Videospiele und Manga. Um 14:30 Uhr findet das Spektakel auf der Game-City-Bühne seinen Höhepunkt. Die Cosplay Parade wird in Kooperation mit Nippon Nation veranstaltet.