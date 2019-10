Das wird sich in Wels bis ins Jahr 2021 ändern

Bürgermeister Andreas Rabl (li.) und ÖVP-Fraktionschef Peter Csar. Bild: Stadt Wels

Seit vier Jahren arbeitet in Wels in FPÖ-ÖVP-Koalition. Und die hat nun präsentiert, was bis 2021 in der Stadt verändert werden soll.