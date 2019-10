Daten verkauft: 18 Millionen € Strafe für Post

Wegen mehrerer mutmaßlicher Verstöße gegen die Datenschutzverordnung wurde die österreichische Post zu einer hohen Strafe verdonnert.

Die Datenschutzbehörde hat nach Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens eine Verwaltungsstrafe von 18 Millionen gegen die Österreichische Post AG verhängt.Wie das Justizministerium in einer Aussendung schriebt, sah es die Datenschutzbehörde aufgrund der Beweislage als erwiesen an, dass die Post" durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über die vermeintliche politische Affinität von Betroffenen gegen die DSGVOverstoßen hat".Im Klartext: Die Post hatte die Menschen einer möglichen Zielgruppe für Wahlwerbung für Marketingzwecke zugerechnet, allerdings nach einem Berechnungsmodell.Darüber hinaus wurde laut Ministerium eine Rechtsverletzung wegen der Weiterverarbeitung von Daten über die Paketfrequenz und die Häufigkeit von Umzügen zum Zweck des Direktmarketings festgestellt. Diese Praxis werde von der DSGVO nicht gedeckt."Diese Rechtsverletzungen wurden rechtswidrig und schuldhaft begangen, weshalb die Verwaltungsstrafe in oben genannter Höhe angemessen war, um andere bzw. gleichartige Rechtsverletzungen hintanzuhalten", heißt es.Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig, innerhalb von vier Wochen ab Zustellung kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden.