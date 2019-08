Datensarg statt Schredder jetzt im Bestattungs-Shop

Das Wiener Bestattungsmuseum macht sich mit einem USB-Stick in Form eines Sarges über die Schredder-Affäre lustig. Das Urteil der Facebook-User: Zum Totlachen!

Viele Facebook-User finden den Shop des Bestattungsmuseums zum Totlachen. Nach dem Sackerl mit dem Slogan "Ich turne bis zur Urne" gibt es nun den nächsten Hit: einen USB-Stick in Form eines Sarges. Der 16-Gigabyte-Datenstick kostet 19,90 Euro und ist im Online-Shop und am Zentralfriedhof erhältlich."Für die letzte Reise der Daten", so die Beschreibung auf Facebook. Eine gute Alternative zum "risikobehafteten Schreddern", schreibt die Bestattungsfirma mit einem Seitenhieb auf die patscherte Schredder-Affäre der ÖVP, bei der fünf Festplatten von einem Mitarbeiter vernichtet wurden. Der Datensarg kommt bei den Bestattungsfans auf Facebook an. "Euer Humor ist genau meiner", so Userin Nika. "Ihr seid's so leiwand", findet Nancy.(red)