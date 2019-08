Was wurde aus den Stars von "Knight Rider"?

Während "Michael Knight" David Hasselhoff gerade mit Blümchen einen Überraschungs-Sommerhit landete, ist es um seine Co-Stars ruhig geworden.

Wenn eine Serie das Prädikat "Kult" verdient, dann "Knight Rider". Von 1982 bis 1986 produziert, zog die Serie um Draufgänger Michael Knight und sein sprechendes, mit allen technischen Finessen ausgestattetes Auto K.I.T.T. – Stichwort: "Super Pursuit Mode" – Millionen von Zuschauer vor die Fernseher.Die Serie zählt bis heute zu den wohl beliebtesten TV-Highlights. Für David Hasselhoff war es der Start einer großen Karriere. Doch was wurde aus den anderen Darstellern?Im Herbst kommt David Hasselhoff übrigens wieder für ein paar Konzerte nach Wien und Graz. Ob er da auch seinen Sommerhit mit "Blümchen" Jasmin Wagner performed, ist noch nicht klar. Lassen wir uns überraschen!Erst kürzlich sorgte "The Hoff" beim Gumball-Rennen von Mykonos nach Ibiza für Stau in Europa, weil Polizisten (!) Selfies wollten Hier noch ein paar seltene Backstage-Fotos von "Knight Rider":(jd)