Defektes Terrarium schuld an Brand mit zwei Toten

Ein technischer Defekt an einem Terrarium dürfte das Branddrama um zwei Tote, dem Mieter (33) und einem Bekannten (49) aus NÖ, ausgelöst haben.

In den heutigen Morgenstunden kamen bei einem Wohnungsbrand in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt Umgebung) an der Grenze Burgenland/NÖ zwei Männer ums Leben . Der Brand war laut Exekutive vermutlich durch ein technisches Gebrechen ausgelöst worden.Gegen 4.45 Uhr wurde von einem Wohnungsnachbarn Rauch aus einem Fester beobachtet, dieser verständigte über den Notruf die Einsatzkräfte. Von der Freiwilligen Feuerwehr Neufeld wurden zwei männliche Personen, der 33-jährige Mieter sowie sein 49-jähriger Bekannter aus Niederösterreich, aus der Wohnung geborgen. Reanimierungsversuche durch die anwesenden Rettungskräfte verliefen jedoch erfolglos. Die anwesende Notärztin konnte nur noch den Tod der Männer feststellen.Aufgrund der raschen Brandbekämpfung konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnobjekte verhindert werden. Die Feuerwehr war mit 20 Mann im Einsatz. Vier Bewohner aus der Nachbarwohnung des Mehrparteienhauses wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch die Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Wr. Neustadt gebracht. Eine Rauchgasvergiftung konnte bei keiner der Personen festgestellt werden.Laut ersten Ermittlungen durch Beamte des LKA Burgenland dürfte der Brand durch ein technisches Gebrechen im Bereich des Terrariums ausgelöst worden sein. Eine genaue kriminaltechnische Untersuchung ist noch im Laufen.Eine Gefahr für angrenzende Wohnungen bzw. andere Personen bestand aufgrund des raschen Einsatzes der Feuerwehr Neufeld nicht. Die Wohnung wurde durch den Brand zur Gänze verwüstet. Die Höhe des Schadens bzw. ob der Schaden durch eine Versicherung gedeckt wird, ist derzeit unbekannt.