Deine Putzsachen sind Bakterienschleudern

In Putzsachen wie Schwämmen, Lappen und Eimern tummeln sich allerlei Bakterien. So kriegst du sie wieder sauber.

Putzen ist jetzt für die meisten von uns nicht gerade eine Lieblingsbeschäftigung. Wer aber keine Putzfrau hat, muss wohl oder übel selbst ran und hat vermutlich ein ansehnliches Arsenal an Putzsachen angesammelt: Eimer, Schwämme, Lappen und so weiter.Bei einer so unbeliebten Arbeit geht gern vergessen, dass auch die Putzsachen gelegentlich gereinigt werden sollten. Diese Dinge solltest du am nächsten Putztag mal gründlich reinigen.