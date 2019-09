Der lauteste Apfel der Welt wächst in Österreich

Der "Sweetango" knackt mit 79,1 Dezibel – und ist damit so laut wie eine Waschmaschine beim Schleudern. Für Apfel-Allergiker gibt's jetzt "Santana" und "Elise".

"Santana" und "Elise" für Apfel-Allergiker

Äpfel haben im Herbst Saison. Doch es sind nicht nur die klassischen Apfelsorten wie Elstar, Summerred oder Gala, die sich jedes Jahr reger Nachfrage erfreuen - es sind auch immer wieder neue Apfelsorten für erlesene Zielgruppen dabei.Seit Ende August wird am Bodensee und in der Steiermark der "Sweetango" gezüchtet. Durch das saftig-süße, leicht säuerliche und spritzige Fruchtfleisch bekommt die neue Apfelsorte bei Verkostungen mit Verbrauchern regelmäßig Bestnoten. Der "Sweetango" gilt auch als der lauteste Apfel der Welt und ist als solcher sogar im Guiness Buch der Rekorde verewigt. Der Krachmacher soll vor allem junges Publikum ansprechen – Publikum, das es eben knackig laut haben will. "Free the Crunch", so der Werbe-Slogan.Von weltweit etwa 20.000 Sorten landen nur fünf bis acht im Supermarkt - und sind für Apfel-Allergiker meist ungenießbar. Halskratzen, die Zunge schwillt an, Augenjucken - Ärzte sprechen vom typischen "Schneewittchen-Effekt".Einige Klassiker unter den verträglichen Apfelsorten sind die Alkmene, die Goldparmäne, der Rosenapfel, der Prinz Albrecht, der Ontario und die Sternrenette. In der Steiermark werden jetzt auch zwei weitere Apfelsorten für Allergiker angebaut: "Elise" und "Santana".Der "Santana" ist eine Obstkreuzung der Universität Wangeningen (Niederlanden), aus den alten Sorten Elstar und Priscilla. Die hohe Menge an Polyphenole, die den Apfel sauer macht, macht ihn gleichzeitig besser verträglich für viele Allergiker.Mit der Apfelsorte "Elise" ist eine deutliche Weiterentwicklung gelungen ist. Sie ist nämlich nicht nur für viele Allergiker geeignet, sondern lässt sich zudem auch noch lange lagern (siehe auch Video unten).Auf Südtirols Apfelwiesen läuft die Forschung auf Hochtouren. Die Sorte "Cosmik Crisp" wurde vor einigen Jahren in den USA neu herangezüchtet und wurde dort zum Bestseller. Sie hat sogar die altbewährte Sorte "Red Delicious" vom Markt verdrängt. Demnächst soll sie auch regelmäßig in Südtirol wachsen.Hier noch ein paar Tricks, wie sie Äpfel richtig lagern:(jd)