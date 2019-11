Der Nationalrat debattiert die Casinos-Affäre

In einer Sondersitzung beschäftigt sich der Nationalrat auf Antrag der SPÖ, der Grünen und der Neos mit der Casinos-Causa.

Am Dienstag schwappt die Casinos-Affäre in den Nationalrat. SPÖ, Neos und Grüne haben eine Sondersitzung einberufen, in der die Korruptionsvorwürfe und umstrittene Postenvergaben, insbesondere in Zusammenhang mit Peter Sidlos (FPÖ) Bestellung zum Finanzvorstand der Causa Casinos Austria, besprochen werden sollen.Laut Parlamentswebsite ist eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Eduard Müller zu erwarten, sein Vorgänger Hartwig Löger (ÖVP) war in Chats um die Causa aufgetaucht. Auch ein Dringlicher Antrag sei möglich. Die Debatte beginnt um 13 Uhr, formal eröffnet wird die Sitzung um 10 Uhr.berichtet live.