Der neue Tesla furzt und meckert

Geht es nach Firmenchef Elon Musk, können Teslafahrer schon bald eigene Hup- und Fahr-Geräusche hochladen.

Tesla-Fahrer können schon bald andere Autofahrer anfurzen oder anmeckern. Zumindest wenn es nach den Plänen von Tesla-Chef Elon Musk geht."Kokosnüsse, natürlich!", schreibt Musk am Sonntag auf Twitter und bezieht sich damit auf den Monty Python-Film "Die Ritter der Kokosnuss", in dem König Arthur's Gehilfen mithilfe Kokosnusshälften den Hufschlag eines imaginären Pferdes simulierten (siehe Video ganz unten).Außerdem verwendet Musk das Wind- und das Ziegen-Emoji, um Furz- und Meckerlaute zu versinnbildlichen. Die komplette Liste der alternativen Geräusche ist noch nicht veröffentlicht.Tusk zieht auch "in Betracht", Tesla-Fahrer künftig ihre eigenen Sound-Clips hochladen zu lassen. So lustig die Idee auch sein mag, dürfte er damit jedoch in zahlreichen Ländern an seine Grenzen stoßen, da vielerorts nur bestimmte Signaltöne im Straßenverkehr erlaubt sind.