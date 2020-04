Der Überblick – so sperren unsere Schulen wieder auf

Bildungsminister Faßmann hat einen Stufenplan sowie wichtige Maßnahmen für die Öffnung von Österreichs Schulen vorgestellt. Alle Details im Überblick.

Österreich wird nach den Ausgangsbeschränkungen der vergangenen Wochen Schritt für Schritt wieder geöffnet. Dazu gehören auch die Schulen, die ab Anfang Mai in einem Stufenmodell wieder mit dem Unterricht beginnen:Das Ziel ist es, dass nicht alle Kinder gleichzeitig in der Schule sind. Wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im "Ö1-Mittagsjournal" erklärte, wird es auch "Hausübungstage" geben: "Dabei sollen die Kinder zu Hause lernen, wenn es möglich ist. Sollte diese Möglichkeit nicht gegeben sein, wird es weiterhin Betreuungsmöglichkeiten in der Schule geben."Faßmann hofft jedoch, dass nicht alle Eltern ihre Kinder an diesen Tagen in die Schule schicken. Dennoch sollte es dafür separate Klassen geben, wo auch die Mindestabstände eingehalten werden. Der Schul-Schichtbetrieb sorgt dafür, dass dieser um 50 Prozent reduziert wird.