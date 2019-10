Der Winter ist da! Hier sind die Vorher-Nachher-Fotos

Der Schnee ist da! Im Bergland in Oberösterreich hat es in der Nacht auf Mittwoch geschneit. Wir haben die Vorher-Nachher-Fotos.

Schneefallgrenze bei 700 Metern

So geht es weiter

Bibber-Wetter statt goldener Herbst. Rechtzeitig zu Halloween wurde das Wetter in Österreich richtig gruselig.Zumindest für alle Sonnenanbeter. Die Temperaturen liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt, Wolken, Nebel und... Schnee!Wie Webcam-Bilder zeigen, wurden die Berge in Oberösterreich bereits leicht angezuckert. Es sind zwar nur wenige Zentimeter, aber die Landschaft ist bereits weiß.Kein Wunder: Die Schneefallgrenze sackte in der Nacht auf 700 Meter ab.Die gute Nachricht: Der Mittwoch ist laut Meteorologen der kälteste Tag dieser Woche.Am Donnerstag wird es schon wieder sonniger und um ein paar Grad wärmer. Am Allerheiligentag ist es ebenfalls freundlich mit bis zu 11 Grad.Am Wochenende gibt es dann wieder weniger Sonne. Am Sonntag wird es föhnig, die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad an.