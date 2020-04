Deshalb ist Sonnenschutz auch drinnen wichtig

Du trägst immer Sonnenschutz auf, bevor du das Haus verlässt? Warum erst dann? Wir verraten dir, weshalb du auch zu Hause oder im Büro nicht drauf verzichten solltest.

Beschleunigte Hautalterung

Sonnencreme ist das ganze Jahr über das A und O, um unsere Haut vor dem Sonnenlicht zu schützen. Aber warum machen wir das eigentlich nur, sobald wir einen Schritt vor die Türe setzen? Auch zu Hause oder im Büro sollten wir auf keinen Fall den Sonnenschutz weglassen! Warum? Das ist ganz schnell erklärt:Sonnenlicht besteht aus ultravioletter Strahlung. Genau gesagt aus UV-A, UV-B und UV-C, die sich jeweils in ihren verschiedenen Wellenlängen unterscheiden. Alle drei können unsere Hautzellen schädigen. Von UV-C hast du vermutlich noch nie etwas gehört, weil es fast vollständig von unserer Erdatmosphäre absorbiert wird. UV-A und UV-B hingegen nicht. Sobald wir rausgehen, sind wir also beiden Strahlungen ausgesetzt. Drinnen sieht das anders aus: Zwar schützt uns Fensterglas ziemlich gut vor UV-B-, aber nicht vor UV-A-Strahlen.Davon sollen immerhin noch 60 Prozent durch das Fenster gelangen, wo sie in unsere tiefere Hautschichten eindringen. Dort führen sie zur schnellen Pigmentierung und beschleunigt die Hautalterung durch Zerstörung der elastischen Bindegewebsfasern und das Kollagen.Achtung also, wenn ihr euren Schreibtisch am Fenster stehen habt!