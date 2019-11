Designierter Ortschef mit 40 Jahren verstorben

Im kommenden Jahr hätte Rudolf Brandstetter Bürgermeister in Unterweitersdorf werden sollen. In der Nacht auf Mittwoch verstarb der SP-Politiker aber völlig unerwartet.

2003 in Gemeinderat eingestiegen

Große Trauer herrscht derzeit im 2.000-Einwohner-Örtchen Unterweitersdorf (Bez. Freistadt). Wie die SPÖ in einer Aussendung mitteilt, ist Rudolf Brandstetter im Alter von erst 40 Jahren verstorben.Der zweifache Familienvater hätte im nächsten Jahr Wilhelm Wurm als Bürgermeister beerben sollen. "Wir sind alle fassungslos. Rudi war gut drauf und hat sich schon sehr auf seine neue Aufgabe gefreut. Wir stehen alle unter Schock", so Wurm in einem Interview mit der Bezirksrundschau.2003 stieg Brandstetter in den Gemeinderat ein, vier Jahre später wurde er zum Vizebürgermeister gewählt. Er war zudem Parteivorsitzender der SPÖ, Obmann des Schulausschusses und Delegierter im Sozialhilfeverband Freistadt.Wie es in Unterweitersdorf politisch weitergehen wird, ist angesichts der menschlichen Tragödie vorerst zweitrangig. Der 40-Jährige war aufgrund seiner Hilfsbereitschaft und seines sozialen Engagements sehr beliebt.Trauer herrscht auch in der Landes-SPÖ: "Ich bin tief betroffenen über den Verlust unseres lieben Freundes. Rudi ist viel zu früh aus unserer Mitte gerissen worden. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Ihr wünsche ich viel Kraft in dieser schweren Zeit", sagt Landesparteichefin Birgit Gerstorfer.